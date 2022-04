Riapertura piscina Empoli, c'è una data certa

Riaprirà il 1° giugno per tutta la stagione estiva la piscina di Empoli. Lo ha annunciato con un post sulla sua pagina Facebook la sindaca Brenda Barnini nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 aprile, chiudendo di fatto un mese di dialogo tra la società Aquatempra, i sindacati, i lavoratori e gli utenti.

"Abbiamo dato indirizzo ad Acquatempra per riaprire dal 1 giugno per tutta la stagione estiva e cercheremo le risorse necessarie a sostenere l’apertura anche nella prossima stagione autunno/inverno", spiega Barnini, ipotizzando dunque uno stop ancora di quasi due mesi per poi riaprire i cancelli di via delle Olimpiadi sperando fino a fine anno.

Nel post Barnini spiega: "L"argomento delle bollette e dei bilanci dei Comuni oggi è su tutte le pagine nazionali, ne parlano i Sindaci di Milano, Bari, Firenze (anche Vinci, dove si è ipotizzato di spegnere i lampioni e di limitare le aperture degli impianti sportivi, NdR) e risulta sempre più evidente che senza misure straordinarie di sostegno agli enti locali non ci saranno alternative a chiudere i servizi.

Quando è toccato a noi con la piscina ci siamo presi gli insulti e le legittime lamentale dei cittadini ma purtroppo la situazione è questa per tutti.

Se a questo si aggiunge il quadro impossibile di mancanza di materie prime e aumento esponenziale dei prezzi (acciaio +55% pavimentazioni stradali 16% ) si capisce che è a rischio anche la sfida degli investimenti legati al PNRR".