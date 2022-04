Scooter rubato a Pisa restituito al proprietario

Alle ore 09.10 di ieri una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in Piazza Martin Luther King, dove era stato segnalato uno scooter in stato di abbandono con il nottolino forzato ed i fili dell’accensione penzolanti. Il mezzo era stato rubato a Pisa, pertanto è stato rintracciato il proprietario che si è portato sul posto ed al quale è stato restituito. I poliziotti hanno deciso di ispezionare i dintorni, rinvenendo nei paraggi altri due scooter risultati parimenti rubati in città. Tutti i mezzi sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.