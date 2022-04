Sviluppo dell'area produttiva, incontro a Pontedera

Un momento di confronto con le imprese e un'occasione per illustrare i progetti di sviluppo dell'area produttiva. E' quanto in programma mercoledì 20 aprile alle ore 17. L'appuntamento è nella sala riunioni di Palladio Group spa, in via Maremmana, nella zona industriale di Pontedera.

L'iniziativa è organizzata in maniera congiunta dal Comune di Pontedera e dall'Unione Industriale Pisana, con la partecipazione del sindaco Matteo Franconi e della presidente dell'Unione Patrizia Alma Pacini. L'incontro ha l'obiettivo di raccogliere le esigenze delle aziende legate al territorio ed illustrare i progetti di sviluppo dell'area produttiva e logistica.

"E' un importante momento di confronto, anche grazie al lavoro fatto assieme all'Unione Industriale e che stiamo facendo ancora oggi per la promozione della nostra area - spiega il sindaco Matteo Franconi - un lavoro mirato anche all'individuazione di opportunità e servizi aggiuntivi, per far sì che la nostra area industriale sia sempre più connessa col mondo produttivo e logistico e che sia sempre più ammodernata".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa