Turismo, webinar su programmi europei e opportunità di finanziamento

“I programmi europei e le opportunità di finanziamento a supporto del turismo durante il periodo 2021-2027” è il titolo del webinar in programma giovedì 21 aprile alle ore 11.30. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Livorno.

All’incontro interverranno Gianfranco Simoncini, assessore al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Livorno, Rocco Garufo, assessore al Turismo del Comune di Livorno e Marco Celi, dell’azienda Innolabs.

Obiettivo del webinar, realizzato nell'ambito dell'iniziativa finanziata dal Comune di Livorno denominata “Livornine 2030”, il nuovo progetto di animazione e sostegno all’innovazione che il Comune ha affidato al raggruppamento di quattro imprese (Simurg Ricerche, capofila, Innolabs, DaxoLab Coworking & Startup House e Promo PA Fondazione), è quello di presentare i programmi e le principali opportunità di finanziamento al partenariato socio-economico della filiera turistica livornese.

L’Unione Europea ha infatti recentemente attivato numerose linee di finanziamento per sostenere il settore del turismo durante il periodo 2021-2027 che rappresentano un’opportunità cruciale per la città di Livorno, soprattutto nell’ottica della ripresa economica post pandemia. Proprio in riferimento al rilancio post Covid-19, il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) potenzia, sostiene e affianca con ulteriori progetti, tutti i finanziamenti e i programmi Ue per il settore turistico.