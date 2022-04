Una Pasquetta di corsa e passeggiata tra Firenze e Bagno a Ripoli

Tutti di corsa a Pasquetta con la Scalata al Convento dell’Incontro e il Trofeo dell’Ud Nave ASD. L’appuntamento, per i podisti per passione, è per lunedì 18 aprile con tre diverse distanze e differenti gradi di difficoltà.

La corsa competitiva della 4° Scalata al Convento prevede una distanza di 23,9 chilometri con partenza dal Tuscany Hall alle ore 8.30. La corsa, che si svolgerà su strada, strada bianca e lungo il sentiero che percorre la collina di Rimaggio, transiterà al Convento dell’Incontro nel comune ripolese, per poi fare ritorno alla Nave a Rovezzano.

Sono 15,9 invece i chilometri previsti dal 41° Trofeo Us Nave, una corsa non competitiva con partenza sempre dal Tuscany Hall, stavolta alle ore 8.45. La corsa – su strada, strada bianca e sentiero di Rimaggio - si snoderà sul territorio ripolese, per poi fare rientro al Tuscany Hall. Per i meno allenati, è infine in programma la camminata sull’Arno: 5 chilometri di passeggiata ludico-motoria con partenza dal Tuscany Hall alle 9.30 per percorrere l’argine del fiume in direzione del Parco Pazzagli e ritorno.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Info e iscrizioni: info@usnave.it - 055 6530284.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa