Un 67enne è caduto in un impluvio a Vellano (Pescia). L'uomo è caduto dalla via Mammianese in un fosso per un'altezza di circa otto metri. Le cause sono da accertare.

I vigili del fuoco di Pescia, assieme ai sanitari inviati dal 118 e al Sast, ha recuperato l'uomo verso le 16.30 di oggi, mercoledì 13 aprile. Il 67enne è ferito in modo grave ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Pistoia.