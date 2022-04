Al via la prima call for startup di Crédit Agricole Italia

Crédit Agricole Italia accelera il suo processo interno di innovazione e lancia la sua prima call su scala nazionale dedicata alle startup, con l’obiettivo di sviluppare e realizzare nuove soluzioni che contribuiscano alla trasformazione tecnologica e digitale del Gruppo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Digital Factory di Crédit Agricole Italia e Le Village by CA di Parma. Il network internazionale dei Village di Crédit Agricole nasce a Parigi nel 2014 e ad oggi conta 43 sedi in tutto il mondo. In Italia l’ecosistema d’innovazione dei Village by CA può contare sulle tre sedi di Milano, Parma e Padova, e tre di prossima attivazione con più di 100 startup, oltre 70 partner, più di 80 abilitatori.

La call si aprirà questa settimana e fino al 30 maggio accoglierà startup talentuose in grado di collaborare e implementare soluzioni innovative, orientate in particolare verso gli ambiti: Soluzioni per migliorare l’experience di Clienti e Colleghi; Applicativi dedicati alla semplificazione dei processi; Soluzioni volte a semplificare e accelerare la raccolta e l’accesso alle informazioni per i Clienti. Le startup vincitrici saranno selezionate nel mese di luglio e avranno l’opportunità di contribuire ad accelerare il percorso di open innovation del Gruppo testando sul campo, con il supporto della Digital Factory, la loro idea progettuale.

Per candidare il proprio progetto è sufficiente accedere alla sezione CALL4DIGITAL del sito di Crédit Agricole Italia e compilare l’Application Form.

Fonte: Crédit Agricole Italia - Ufficio Stampa