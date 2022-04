Galli (Lega): "Verificare se le Rsa non siano state informate del via libera alle quarte dosi"

“Vogliamo fare chiarezza - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - sul fatto che le Rsa, come riferito da alcuni addetti ai lavori, non fossero state tempestivamente informate che, in questi giorni, sarebbero partite le somministrazioni della quarta dose nelle predette strutture.”

“Sarebbe, infatti, molto grave - prosegue il Consigliere - che i responsabili di queste residenze sanitarie fossero venuti a conoscenza della cosa solo tramite i giornali.”

“Peraltro-precisa l’esponente leghista-da tempo, il settore reclama maggiore attenzione, specialmente da parte dell’Assessore Spinelli e tale eventuale disattenzione, lo ribadiamo, apparirebbe piuttosto clamorosa ed inaccettabile.”

“Come riferito dai gestori-sottolinea il rappresentante della Lega-per attivare adeguatamente il tutto, occorrono, tra l’altro, dei passaggi per niente rapidi, specialmente se questa nuova dose debba venire necessariamente iniettata entro maggio; inoltre, parrebbe che ai medici incaricati, sarebbe stato detto di attendere la definizione di un accordo economico, prima di dare il via alle somministrazioni.”

“Insomma - conclude Giovanni Galli - pensiamo sia doveroso chiarire ufficialmente i termini della vicenda e lo faremo, dunque, con una specifica interrogazione.”

Fonte: Ufficio Stampa