Ipotesi quarta dose Covid, nel sondaggio prevale il Sì

Approvazione in larga misura per la quarta dose del vaccino anti-covid. A certificarlo sono i lettori di gonews.it con il sondaggio terminato oggi, giovedì 14 aprile. Avevamo chiesto in virtù di una quarta dose anticovid da poter somministrare al resto della popolazione, se sarebbero stati propensi a vaccinarsi.

Ha prevalso il sì, soprattutto volontariamente: oltre il 45% dei votanti hanno scelto questa opzione. Il 23% ha detto che lo farebbe solo sotto vincoli, come avvenuto per le tre dosi finora. Il no è stato per quasi il 32% dei votanti l'unica opzione scelta.

Il prossimo sondaggio partirà eccezionalmente da domani, venerdì 15 maggio, in occasione dell'avvio del Mercato Internazionale a Empoli.