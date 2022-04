Addio a Letizia Battaglia, forte il suo legame con Vinci e Livorno

La fotoreporter Letizia Battaglia è morta ieri sera a 87 anni. Nonostante le sue origini siciliane, è stata legata anche alla Toscana con alcune sue mostre.

A Vinci ad esempio il 19 gennaio 2020, al termine delle celebrazioni per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo, venne inaugurata la loro mostra “Tra Guerra e Battaglia - Reportage fotografico nei luoghi di Mafia e Camorra”, nella sala espositiva del Museo Leonardiano.

Un lungo viaggio, che inizia a Palermo, tra gli anni '70 e '80, con le fotografie di Letizia Battaglia che raccontano la guerra tra clan e gli omicidi di uomini dello Stato per mano della Mafia. A cominciare dalla celebre e drammatica foto dell'assassinio di Piersanti Mattarella, che apre la mostra per ricordare il 40esimo anniversario dell'efferato delitto. E che arriva ai nostri giorni, con gli scatti di Pino Guerra, all'interno delle vele di Scampia a Napoli, dove tante famiglie vivono ai margini, soggiogati dal controllo criminale dei clan camorristi.

Non solo Vinci: Letizia Battaglia è stata anche cittadina onoraria di Livorno. L'onorificenza è giunta nel 2018. Così la ricorda il sindaco Luca Salvetti:

"Tre anni fa, dal 19 gennaio al 15 marzo del 2019 i Granai di Villa Mimbelli hanno ospitato una mostra, promossa e organizzata dalla Fondazione Laviosa in collaborazione con il Comune di Livorno. Letizia Battaglia è riconosciuta come una delle figure più importanti della fotografia contemporanea non solo per i suoi scatti saldamente presenti nell'immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed etico da lei attribuito al fare fotografia.

Letizia Battaglia aveva un legame strettissimo con la città di Livorno grazie alla Fondazione Laviosa che ha scelto il linguaggio fotografico come testimone ed archivio delle azioni dell'uomo, necessario per la comprensione delle dinamiche sociali, delle disparità e delle condizioni dei paesi. La fotografa siciliana a Livorno ha anche presieduto la giuria del 4° concorso "Fotografia e mondo del lavoro", promosso dalla Fondazione Laviosa e dal Comune di Livorno nel 2021 ai Granai di Villa Mimbelli, dal titolo “Torneremo a viaggiare: il lavoro nel turismo fra tradizione e nuove forme di ospitalità” ed ha tenuto seminari e workshop".