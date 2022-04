Michele Neri torna in biblioteca a Empoli con "Un mare di storie"

Dopo il successo avuto con la partecipazione a ‘Leggenda Festival’ e gli incontri del ciclo narrativo “Quattro storie stupende”, Michele Neri torna alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, domani, venerdì 15 aprile, alle 18, con ‘Un mare di storie’.

Tra fiabe e leggende provenienti da diverse zone del mondo, un tappeto-carta geografica senza confini e tante bandiere colorate che non appartengono a nessun paese ma sono di tutti e peR tutti. Storie curiose, strane e divertenti per conoscere e apprezzare la diversità. Tradizioni e usanze che ritroviamo anche vicino a noi, per accorgerci che, come le persone, anche le storie viaggiano. Un pomeriggio di lettura-narrazione rivolto a bambine e bambini dai 5-6 anni in su ma anche agli adulti.

Michele Neri è nato a Firenze nel 1962. Ha lavorato per più di venti anni in biblioteca, passando da centri di ricerca a biblioteche di pubblica lettura. Dopo aver studiato con vari docenti approfondendo le sue conoscenze in campo teatrale, ed in particolar modo nel settore della lettura ad alta voce e dell’animazione, ha iniziato l'attività, come libero professionista, di narratore e lettore. Progetta e realizza incontri e laboratori di lettura nelle scuole, musei e biblioteche.

Prenotazione consigliata tramite e-mail biblioteca@comune.empoli.fi.it o contattando il numero telefonico 0571 757840. In base alle norme vigenti per accedere all'incontro è necessario presentare il Green Pass rafforzato corredato da un documento d'identità valido e indossare mascherina di tipo FFP2.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa