Net Walking, una passeggiata tra arte e natura a Carmignano

NET_Walking.22 passeggiata tra arte a natura, un’esposizione collettiva, della durata di un giorno, che si svolgerà nel parco della Rocca di Carmignano il 30 Giugno 2022. Un’idea di un gruppo di artisti carmignanesi che, appoggiati dal Circolo Arci di Comeana e dal Comune, hanno pensato di dare un’occasione a chiunque ami esprimersi, con qualsiasi mezzo. Da qui un bando di partecipazione dettagliato e che scadrà il 10 maggio.

"Questo progetto – spiega Linda Berna Nasca, fotografa e ideatrice dell’iniziativa - si rivolge a tutti gli artisti che, attraverso il mezzo espressivo a loro più congeniale, la Fotografia, il Fumetto, l’Illustrazione, la Pittura, la Poesia Visiva, la Video Arte, la Street- Art, la Body-art, la Performance, Estemporanee, Installazioni site-specific o le Arti minori, abbiano voglia di dirci qualcosa, esponendo una o più opere. In un tempo di chiusure e confinamenti, emerge con forza il desiderio di uscire fuori, tornare ad abitare lo spazio esterno, e riappropriarsi dei luoghi di aggregazione e condivisione sociale".

Le opere potranno essere realizzate singolarmente o da un collettivo di artisti, senza limiti di età. Il tema è libero, fermo restando le necessità di dialogo che l’artista sarà chiamato a instaurare con lo spazio che ospiterà l’opera stessa. Ciascun partecipante potrà esporre una o più opere, anche se il comitato tecnico si riserva, sulla base delle adesioni ricevute, di porre dei limiti. La partecipazione è gratuita.

"In profonda sintonia con la crisi climatica – spiega Anna Merendino, altra anima del progetto - siamo chiamati oggi più che mai a preservare il nostro territorio, valorizzare le sue caratteristiche e porsi di nuovo in ascolto e in dialogo con i suoi aspetti naturali eprimigeni. Pertanto, l’intento principale è quell di radunare tutti coloro che desiderano esprimersi artisticamente in un terreno che ci appartiene e che ci identifica, per raccontare il presente, quanto è accaduto e quanto potrà accadere".

Tutti coloro che sono interessati dovranno compilare e inoltrare a netwalkingarte@gmail.com il modulo di partecipazione scaricabile dal sito del Comune, entro e non oltre il 10 maggio 2022. Per saperne di più potete anche scrivere a netwalkingarte@gmail.com

Fonte: Comune di Carmignano