"Note di solidarietà", la lirica di Altopascio in concerto per l'Ucraina

Anche la musica parla di solidarietà e si unisce alle tante iniziative che ad Altopascio stanno prendendo piede da diverse settimane per raccogliere fondi e beni di prima necessità per la popolazione ucraina.

Si chiama “Note di solidarietà” ed è il titolo del concerto di beneficenza organizzato dall’Associazione Culturale altopascese “Lirica Oggi” per giovedì 21 aprile, alle 21, al Teatro Puccini di Altopascio. L’evento, ideato dal soprano Francesca Maionchi, nota in Italia e in Europa per i suoi successi tra i quali anche l’aver cantato insieme ad Andrea Bocelli, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Altopascio ed è realizzato grazie al sostegno di Garden Cinzia, Silvia Design, La Dogana, The Greatest Houses e Evento Service. Il ricavato del biglietto (biglietto unico 10 euro) sarà devoluto sul conto corrente aperto dall’amministrazione comunale per ricevere donazioni in favore dell’emergenza ucraina.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi al numero: 349 7374843.

“Solidarietà, cultura e passione, Altopascio è anche questo e rivolgo un plauso agli organizzatori di questa nuova serata per aver proposto l’iniziativa – spiega l’assessore alla cultura Alessio Minicozzi –. “Note di solidarietà” è uno spettacolo che racchiude tutte prerogative importanti e siamo entusiasti di poter far rivivere per una sera il Teatro Giacomo Puccini che ha appena concluso la stagione invernale di prosa con grande successo. Questo spettacolo, infatti, arriva dopo quello dedicato a Pino Daniele e ne anticipa un altro, pensato per maggio, a dimostrazione che il nostro teatro vive anche al di fuori della stagione di prosa, ponendosi quindi come un vero e proprio teatro aperto”

Francesca Maionchi

“Volevamo fare qualcosa che unisse la potenza della musica all’urgenza di solidarietà che questa guerra ci pone di fronte - aggiunge l’artista Francesca Maionchi -. È nata così l’idea di questa serata-evento, che porterà sul palco di Altopascio grandi talenti per un concerto di beneficenza dall’alto contenuto artistico-musicale”.

Il cast degli artisti è composto dalla stessa Francesca Maionchi, soprano, dal mezzosoprano Laura Masini, dal tenore Claudio Sassetti, dal baritono Michele Pierleoni, con la partecipazione straordinaria del basso Graziano Polidori. Ad accompagnare i cantanti ci sono Annalisa Artigiani al flauto, Ilario Lecci alla viola e il maestro Chiara Mariani al pianoforte. La serata è presentata da Lorenzo Lenzi.

A orchestrare ogni particolare spetta a “Lirica Oggi”, l’associazione fondata da Cinzia Gioè e dal soprano Francesca Maionchi, rispettivamente madre e figlia, insieme con Lucia Caiani, grande amica delle due. Le tre sono legate dalla passione per la musica colta e proprio da qui, circa due anni fa ad Altopascio, nasce l’associazione culturale. Avrebbero dovuto inaugurare il loro inizio il 6 marzo 2020 ma a causa della pandemia tutto si è bloccato.

“Note di solidarietà”, oltre ad avere uno scopo solidale sarà l’occasione per inaugurare ufficialmente la (ri)nascita dell’associazione e sarà il primo di una lunga serie di eventi. “Tanti sono gli scopi dell’associazione – conclude Maionchi –. Teniamo molto a diffondere la cultura musicale, in particolare la musica lirica e vocale, nelle sue varie forme espressive. Inoltre un impegno è quello di promuovere la conoscenza di giovani cantanti lirici e creare rapporti con le scuole, i conservatori e le università, favorendo quindi l’accrescimento della cultura musicale e artistica della comunità”.

Note di Solidarietà - Giovedì 21 aprile, ore 21

Teatro Giacomo Puccini - Altopascio

Info e prenotazioni: 349 7374843

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa