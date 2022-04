ParteciPO Montespertoli, sei incontri pubblici per il nuovo Piano Operativo

Il percorso di creazione del nuovo Piano Operativo Comunale iniziato a Febbraio vede aprirsi una nuova fase. Per le prossime settimane ed a conclusione con il mese di Giugno saranno organizzati sei incontri serali, aperti a tutta la cittadinanza, per andare a definire nel dettaglio le necessità di tutela, trasformazione e valorizzazione delle varie aree urbane o rurali. Il P.O. avrà una durata di cinque anni ed è questo il momento per ogni cittadino per manifestare il proprio interesse in tema di edilizia residenziale, verde pubblico, opere pubbliche, aree naturali e così via.

Ogni incontro sarà organizzato tavoli tematici, quali:

· il territorio rurale, con le sue potenzialità e fragilità;

· il territorio urbanizzato: ovvero quali sono le necessità della riqualificazione dei centri urbani;

· dagli spazi pubblici agli spazi dedicati;

Mercoledì 20 Aprile, alle ore 21:30, ci sarà il primo incontro al Centro Culturale "Le Corti".

I successivi incontri serali saranno organizzati nelle frazioni così da avvicinarsi a tutte le aree urbanizzate:

· Mercoledì 4 Maggio ore 21:30, ai locali comunali vicino al circolo di Fornacette per le frazioni di Lucardo, Fornacette, Ghisone, Polvereto e il Pino.

· Giovedì 12 Maggio ore 21:30, Circolo Arci di Martignana per le frazioni di Martignana, Ortimino, Botinaccio e zone limitrofe;

· Mercoledì 18 Maggio ore 21:30, Circolo Arci San Quirico per le frazioni di Montagnana, San Quirico, Poppiano, Lucignano, San Pancrazio e zone limitrofe;

· Mercoledì 8 Giugno ore 21:30, Circolo Arci Anselmo per le frazioni di Baccaiano e Anselmo.

Altro appuntamento sarà quello di Martedì 17 Maggio dove durante il mercato settimanale sarà presente un banchino che potrà spiegare e dare informazioni sul percorso di formazione del nuovo piano operativo.

In conclusione, sarà organizzato un ultimo incontro, il 14 Giugno, di nuovo al Centro Culturale "Le Corti", dove i tecnici incaricati riporteranno e faranno discutere i risultati dei vari incontri.

Per informazioni si può contattare l’Ufficio Pianificazione Urbanistica al 0571 600232

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa