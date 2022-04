Polisportiva I’Giglio, Comanducci riconfermato presidente

Sabato 9 Aprile si sono tenute le votazioni per il rinnovo del Consiglio della Polisportiva I’Giglio: Silvano Comanducci è stato riconfermato a gran voce Presidente dell’associazione, mentre ad essere eletto Vicepresidente è stato Francesco Coppi, giovanissimo atleta pronto a portare innovazione e qualità. “Ringrazio tutti i votanti per la fiducia” commenta Silvano, e aggiunge: “Sono felice di avere al mio fianco persone valide e competenti. Tra me e i consiglieri si è instaurato un rapporto che va oltre la collaborazione professionale e si estende alla stima e all’amicizia. Anche coloro che non sono stati riconfermati come consiglieri sono consapevoli del fatto che saranno parte integrante della gestione dell’associazione, visto il loro fondamentale contributo dato in questi anni. Do il mio caloroso benvenuto ai nuovi arrivati: sono convinto che saranno una risorsa determinante per il futuro della Polisportiva”. Con queste parole, il Presidente accoglie il nuovo Consiglio, formato da:

- Tiziano Marzotti

-Margaret Marino

- Eva Cioni

- Giada Masserini

- Irene Agnorelli

- Stefano Cinci

- Francesco Coppi

- Paolo Maestrini

Ad essere riconfermate, nei loro ruoli, sono Fanny Giannecchini Addetta stampa della Polisportiva I’Giglio e Psicologa libera professionista che riceve presso la sede dell’associazione su appuntamento e Irene Agnorelli, Responsabile della sicurezza il cui importante contributo è diventato fondamentale durante la pandemia da Coronavirus Sars Cov-2.