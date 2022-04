Si fingono di associazione benefica e chiedono soldi, truffa a Montelupo

C'è chi va in giro per Montelupo Fiorentino e l'Empolese Valdelsa truffando cittadini su una presunta raccolta fondi. L'allarme arriva da Paolo Masetti, primo cittadino di Montelupo Fiorentino.

"Addetti di una non ben precisata associazione che si occupa di bambini affetti da talassemia stanno contattando cittadini, dicendo di essere autorizzati dal Comune, per chiedere un contributo di 25 euro. Non è così, il comune non ha rilasciato alcuna autorizzazione" ha scritto Masetti.

Si invita dunque a fare attenzione, a Montelupo e non solo.