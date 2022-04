Abc vince a Montevarchi e blinda il quarto posto

Primo traguardo raggiunto per l’Abc Solettificio Manetti. Se fin dall’estate l’obiettivo era quello di arrivare tra le prime quattro squadre in griglia playoff, l’Abc di Paolo Betti lo ha conquistato con una giornata di anticipo. Il 74-89 con cui i gialloblu hanno battuto a domicilio la Fides Montevarchi nel recupero della prima giornata di ritorno, infatti, ipoteca il quarto posto indipendentemente dal risultato dell’ultima giornata che li vedrà impegnati contro Valdisieve. Una gara difficile su un campo ostico, come ampiamente pronosticato alla vigilia, a maggior ragione di fronte ad un’avversario consapevole di essere arrivato all’ultima spiaggia. Per la Fides, infatti, questa sconfitta ha segnato la matematica retrocessione in C Silver. Una gara che i gialloblu, pur con le rotazioni ancora ridotte, hanno comunque sempre amministrato, toccando anche il +25 nel terzo quarto, con i giovani Lilli e Rosi, classe 2006, andati a segno nella serata della festa gialloblu, alla quale peraltro si sono iscritti tutti i giocatori a disposizione di coach Paolo Betti. E adesso, dopo il brindisi pasquale, l’ultima passerella casalinga in programma sabato 23 alle ore 21, dopodichè finalmente sarà l’ora: playoff.

Quintetti

Montevarchi: Cacciatori, Facciolà, Sereni, Bonciani, Malatesta G.

Abc: Belli, Corbinelli, Pucci, Scali, Delli Carri

In un primo quarto che vede andare a segno tutto il quintetto castellano, l’Abc prova subito ad indirizzare la sfida. Di fronte, però, ha una Fides che, consapevole di essere ormai con le spalle al muro, tenta di restare aggrappata tenendo botta fino al 18-23 che chiude il tempino.

Nella seconda frazione, segnata dal rientro, seppur con il contagocce, di un Cicilano che va subito a segno, i gialloblu danno il via alla fuga e toccano il +14 all’intervallo lungo (37-51).

Una fuga che si concretizza al rientro dagli spogliatoi quando l’Abc, spinta da Corbinelli e Scali in attacco (22 punti realizzati per entrambi), scava il solco toccando il +25 per poi chiudere il terzo parziale sul 51-73.

Così, nell’ultima frazione, c’è spazio per i canestri dei giovani Lilli e Rosi e sul finale, quando il risultato è ormai ipotecato e in casa gialloblu cala l’attenzione, anche per gli ultimi attacchi aretini che valgono il 74-89.

Titoli di coda, riposo meritato, sguardo a Valdisieve e poi su il sipario: siamo ai playoff.

WEBKORNER FIDES MONTEVARCHI – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 74-89

Parziali: 18-23, 37-51 (19-28), 51-73 (14-22), 74-89 (23-16)

Webkorner Fides Montevarchi: Cacciatori 12, Facciolà 12, Hasanaj, Caponi, Malatesta A. 6, Mica 2, Dainelli 4, Michelini 3, Lici 13, Sereni 4, Malatesta G. 5, Bonciani 13. All. Paludi. Ass. Giuliana.

Abc Solettificio Manetti: Belli 10, Pucci 13, Scali 22, Corbinelli 22, Delli Carri 7, Cicilano 2, Tavarez 9, Terrosi ne, Rosi 2, Lilli 2, Cantini ne, Lazzeri ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Arbitri: Buoncristiani di Prato, Nocchi di Vicopisano.

