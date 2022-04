First Cisl, Riccardo Colombani confermato segretario generale

Riccardo Colombani è stato confermato alla guida di First Cisl dal Congresso nazionale del sindacato.

Pisano, 54 anni, Riccardo Colombani è segretario generale dal 2019. Nel sindacato ha mosso i primi passi nel 2004. Approdato a First Cisl nazionale nel 2014, ha gestito la delega nazionale nelle trattative con Ubi, Unicredit e Intesa Sanpaolo e ricoperto il ruolo di responsabile dell’Ufficio studi. Come segretario generale ha guidato First Cisl nel negoziato che ha portato nel 2019 al rinnovo del contratto nazionale dei bancari.

"La nostra categoria ha un alto tasso di sindacalizzazione – ha detto Colombani dopo l’elezione – a riprova della qualità del lavoro svolto dal sindacato e dell’alto livello delle relazioni industriali del settore. Dobbiamo puntare a valorizzare ancora di più la figura del sindacalista in tutti i comparti che rappresentiamo e ad essere attrattivi verso i giovani".

Nella segreteria nazionale entrano a far parte anche Claudio Pellegriti. Confermati Sabrina Brezzo, Alessandro Delfino e Pier Paolo Merlini.

Fonte: Ufficio Stampa