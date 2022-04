Una bimba piccola è scivolata in acqua in una piscina giovedì sera nel giardino di una villetta a Massa. Adesso è ricoverata nell'ospedale Opa delle Apuane in prognosi riservata. È stata trovata in condizioni critiche, i sanitari hanno spiegato che praticametne è stata strappata alla morte e salvata grazie a un intervento chirurgico effettuato nella notte per evitare futuri danni cerebrali. Nelle prossime 48 ore si potrà capire l'evoluzione della vicenda.