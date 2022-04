Istituto Innocenti, da Fondazione Cr Firenze uova e colombe di Pasqua per i bambini

Un dono per addolcire la Pasqua anche a chi è in fuga dalla guerra. I 21 bambini ucraini accolti all'Istituto degli Innocenti hanno ricevuto uova di cioccolato e colombe da parte della Fondazione CR Firenze, che così ha contribuito a sostenere anche la Fondazione Tommasino Bacciotti.

“Ringraziamo la Fondazione CR Firenze che ancora una volta è al nostro fianco per dare supporto a chi ha più bisogno: dopo aver sostenuto parte delle spese per l'allestimento degli spazi per la prima accoglienza dei 21 bambini e ragazzi ucraini, ora gli ha dedicato questa iniziativa, un segno di ulteriore attenzione nei loro confronti - afferma la presidente dell'Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida - Il nostro obiettivo è rendere il più serena possibile l'accoglienza di questi bambini fuggiti alla guerra che sta dilaniando l’Ucraina, e dare loro la possibilità di un futuro”.

“I 21 bambini che hanno trovato accoglienza all’Istituto degli Innocenti trascorreranno purtroppo una Pasqua lontani dai loro più cari affetti e lontani dalla loro terra – afferma il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori -. Questo gesto vuole fargli sentire la nostra vicinanza affinché possano sentirsi meno soli in questo drammatico momento”.

I 21 bambini, di età compresa fra i 2 e i 17 anni e che vivevano in una casa famiglia nei dintorni di Kiev, dovevano essere messi in salvo dalle bombe fuggendo a Leopoli. Da qui è partita una richiesta di aiuto accolta da Save the Children e dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) che hanno organizzato la trasferimento in sicurezza di piccoli profughi dal confine polacco con l’Ucraina all’Italia, in stretto coordinamento con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, i ministeri competenti, le ambasciate e le autorità regionali e locali. L’Istituto degli Innocenti sta garantendo una prima accoglienza straordinaria e temporanea destinando alla loro ospitalità spazi originariamente dedicati ad altre attività e che sono stati riconvertiti in pochi giorni all’ospitalità del gruppo, grazie anche al sostegno economico di Fondazione Cr Firenze.

