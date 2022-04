La Croce Verde di Porcari consegna 170 uova di cioccolato ai bambini

Una Pasqua più dolce per i bambini e le bambine dei nuclei familiari più fragili di Porcari. Un patto di solidarietà che si rinnova anche per queste feste di primavera e che fa leva sule reti sociali espresse dal territorio.

Sono 170 le uova di cioccolato che Sofidel, leader mondiale nel mercato della produzione di carta tissue per uso igienico e domestico con sede a Porcari, ha donato alla comunità. Un gesto che vale doppio: le uova pasquali, infatti, sono quelle dell'Ail, l'associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. L'acquisto dell'azienda, dunque, contribuirà anche alla ricerca scientifica.

In questi giorni i volontari della Croce Verde di Porcari stanno distribuendo casa per casa le uova di cioccolato ai più piccoli di famiglie che vivono una situazione di difficoltà, secondo le indicazioni ricevute dai servizi sociali del Comune. Una collaborazione che, anche in questa occasione, si conferma virtuosa.

Fonte: Comune di Porcari - Ufficio stampa