Apre il Mercato Internazionale di Empoli 2022: vota il sondaggio dedicato

È stato inaugurato oggi il Mercato Internazionale di Empoli 2022 con il taglio del nastro e della torta benaugurale nel segno della pace in Ucraina e della ripartenza dopo il Covid. Anche il meteo sembra aver dato una speranza di grande afflusso per il weekend di Pasqua (dalle 9 alle 24 il Mercato sarà presente tutti i giorni da oggi fino a lunedì 18 aprile).

Al taglio del nastro il sindaco Brenda Barnini, l'assessore al commercio Antonio Ponzo Pellegrini, il direttore Confcommercio Toscana Franco Marinoni e i 100 stand da tutta Europa e dagli altri continenti. Gli organizzatori sperano di bissare il successo dell’ultima edizione pre-Covid, quella del 2019, quando il Mercato Internazionale segnò le 60mila presenze in tre giorni. Un obiettivo che sembra essere alla portata del grande evento di Empoli.

Tra le chicche di questa edizione, i piatti speziatissimi della cucina indiana, i cosmetici alle erbe di alta montagna e i golosi cupcake dagli Stati Uniti, buoni a mangiarsi quanto belli a vedersi. Tra le specialità da non perdere figurano anche i churros, deliziosi dolcetti fritti della tradizione spagnola, la paella valenciana a base di riso e pesce, preparata a vista nelle enormi padelle, l’immancabile abbinamento vodka e caviale e poi tortillas, nachos e burrito dal Messico, souvlaki e moussaka dalla Grecia, biscottoni al burro della Bretagna, brezen e sacher torte dall’Austria.

E, ancora, la carne: wurstel e hamburger cotti in gratella, stinchi allo spiedo insaporiti con la birra tedesca, il churrasco brasiliano ma anche gli arrosticini abruzzesi da mangiare camminando. Non mancheranno i risotti “da passeggio” della grande tradizione del nord Italia. Il nostro paese schiera in campo anche i salumi del centro Italia, fra Toscana e Abruzzo, il porceddu e il pane Carrasau dalla Sardegna, pasta di mandorle e cannoli siciliani, la liquirizia calabrese declinata in ogni forma, miele e formaggi, poi olive e sottoli vari dalla Puglia. Posto d’onore anche per i toscanissimi lampredotto e ribollita, oltre che per sua maestà il carciofo empolese, re dello stand dell’Associazione La Costruenda.

Tra i prodotti dell’artigianato: maglie di pregiato cachemire e foulard in seta o bamboo, bigiotteria, lampade, quadri, articoli etnici, ceramiche, oggetti di modernariato e altri elementi di arredo. Per la sezione bellezza e benessere, infine, non mancheranno the e tisane, la lavanda provenzale, creme, profumi e saponi.

Proprio sul Mercato Internazionale di Empoli 2022 abbiamo basato il nostro sondaggio di questa settimana. Avete tempo fino a giovedì 22 aprile per votare e dare il vostro giudizio sulla manifestazione. Di seguito un'ampia gallery sulla manifestazione.