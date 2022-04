Spacca con una spranga il vetro del negozio del padre, denunciato il figlio

Ha spaccato con una spranga di ferro il vetro della porta d'ingresso del negozio di elettrodomestici del padre, in centro a Pisa, al termine di un'escalation di intemperanze. Il figlio dopo il litigio ha aggredito il padre, prendendolo a calci, lanciandogli contro degli oggetti. Infine ha trovato la spranga con la quale ha spaccato il vetro della porta. L'addetto del negozio di fronte ha bloccato l'uomo in stato di escandescenza fino all'arrivo della polizia. In Questura è stato denunciato per percosse aggravate, minaccia e danneggiamento. Il padre, che aveva subito lievi lesioni, ha rifiutato le cure mediche.