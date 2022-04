25 aprile, omaggio antifascista a Nieri e Paolini a Viareggio

Lega fra Maestri d’Ascia e Calafati e Hop Frog Tv Coop, organizzatori delle celebrazioni del centenario della morte di Pietro Nieri ed Enrico Paolini, hanno deciso di rendere ulteriore omaggio ai primi due martiri del fascismo viareggino andando il 25 aprile prima sulle loro tombe a deporre un fiore, il Fiore del Partigiano, quindi al Famedio dove riposano i partigiani uccisi dai nazifascisti durante la Resistenza.

Un fiore che congiunge idealmente e storicamente, in questo Centenario, le lotte dei primi due decenni del Novecento con la guerra di Resistenza italiana del 1944/1945 per la cacciata e la sconfitta dei nazifascisti.

La delegazione che compirà questo tributo a Nieri e Paolini e ai partigiani lo farà in un periodo di venti di guerra orribili. Il fiore che verrà deposto vuole essere un tributo ai due martiri ma anche alla Costituzione nata dalla Resistenza che ripudia la guerra e di fatto vieta il commercio (o il regalo) di armi a paesi belligeranti.

L’appuntamento è per le ore 9,30 all’entrata del Cimitero comunale di Viareggio, in via Marco Polo da lì la delegazione procederà verso la vicina Galleria San Pietro dove riposano Pietro Nieri e Enrico Paolini.

