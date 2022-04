Controlli notturni a Pisa, fermato per guida spericolata risulta positivo all'alcol test: denunciato

Notte di controlli tra venerdì e sabato a Pisa.

Beccato dalla polizia mentre guidava in maniera spericolata, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al consentito dopo i controlli. È successo intorno alle 3 e mezza, in Piazza Guerrazzi. Sul posto una pattuglia della Squadra Volanti della polizia di Pisa che ha fermato e sottoposto a controllo il conducente, identificato in un cittadino pakistano 36enne residente a Pisa. Dopo il test etilometrico, il 36enne è risultato positivo per superamento dei limiti di legge. Immediatamente ritirata la patente di guida e affidato il veicolo ad un carro attrezzi. Il 36enne è stato denunciato e recuperato da un familiare.

Per il resto della serata come ogni fine settimana, si sono svolti nel centro storico della città i controlli straordinari del territorio effettuati da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, coordinati dalla Questura e finalizzati alla repressione di microcriminalità, presenza irregolare di soggetti stranieri, spaccio, disturbo della quiete pubblica e vendita abusiva di bevande alcoliche. Nel corso del servizio, nel quale non sono emerse criticità, sono state identificate 37 persone e controllati 20 veicoli.