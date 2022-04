La bici di Jovanotti all'asta su Ebay: il ricavato aiuterà i bambini ucraini

Una bicicletta per aiutare i bimbi ucraini? Certo, se la bici è quella di Jovanotti. Lorenzo Cherubini, infatti, ha messo all'asta su Ebay la sua 'Pantera rosa', in sella alla quale ha pedalato per 15mila chilometri, con una base di 10mila euro. L’asta per la bici – un pezzo unico dal colore ovviamente rosato, realizzato dalla Cicli Pinarello e disegnata dal suo presidente, Fausto Pinarello, insieme a Lorenzo – si concluderà il 24 aprile alle 9 e già dopo 24 ore sono arrivate ben 20 le offerte, con “l’oggetto” che ha raggiunto quota 12mila euro.

Il ricavato dell'asta benefica sarà devoluto all'Unicef e verrà utilizzato per progetti dedicati ai bambini ucraini