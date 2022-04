Libri e illustrazione, gli appuntamenti di aprile alla biblioteca di Empoli e non solo

Una gran bella settimana di appuntamenti da non perdere alla Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini e non solo.

Si comincia con il martedì dedicato alle letture ad alta voce, ispirate alla Giornata mondiale della Terra; mercoledì 20 aprile lo Spazio Soci Coop del Centro*Empoli, ospiterà ‘Aspettando Leggenda’ con la scrittrice Teresa Porcella che presenta ‘Armonia è Allegria!’ alle 17; sabato 23 aprile alle 10.30 evento speciale "Spotify letterario" con Daniele Nicastro alla Casa della Memoria, uno zapping letterario tra le storie dell’autore, mentre nel pomeriggio, c’è sempre un gran da fare al laboratorio della creatività vi aspetta Celina Elmi e i suoi fantastici personaggi.

Il mese di aprile ha come tematica delle iniziative della Sezione Ragazzi, l’obiettivo 15 di #Agenda2030, cioè quello dedicato alla Vita sulla Terra, per proteggere e favorire l’ecosistema del Pianeta.

La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” parla sempre di pace con una bibliografia di testi dedicati e anche la Sezione Ragazzi ha dedicato una selezione di libri e albi illustrati a questo tema.

Entrambe le vetrine sono corredate di una bibliografia cartacea disponibile ai banchi e in ‘Sezione’.

Mentre all’ingresso troverete una selezione di film e libri dedicati al grande regista, scrittore e intellettuale Pier Paolo Pasolini nell’anno del centenario dalla nascita.

Resta allestita la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro e inoltre potrete trovare tante letture a tema primaverile da non farsi sfuggire!

Ecco il programma delle iniziative per la settimana dal 18 al 23 aprile 2022:

Lunedì 18 aprile, alle 15.30,

SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita ad un nuovo appuntamento del lunedì, dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.

Martedì 19 aprile, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO. Letture per la Terra!

Il 22 aprile sarà la Giornata della Terra e noi vogliamo anticiparla con la bibliotecaria Antonella che ci ha preparato tante storie a tema che avranno il potere di farci riflettere sull’importanza del nostro prezioso pianeta e non solo. Venite nella Torre del Racconto e scoprirete cosa si nasconde nel “segreto” baule delle letture!

Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it .

La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Mercoledì 20 aprile, alle 17,

Spazio Soci Coop del Centro*Empoli, appuntamento speciale "Aspettando Leggenda" Armonia è Allegria! con la scrittrice Teresa Porcella. L'autrice, molto amata dai bambini di Empoli, darà vita ad un incontro di narrazione con immagini, musica e danza finale, a partire dal suo libro Armonia. Una storia per imparare a leggere, Piemme. L’appuntamento si inserisce all’interno della cornice di Aspettando Leggenda: come ogni anno alcuni appuntamenti per grandi e piccini anticipano il festival, che questo anno si terrà dal 5 all’8 maggio. L’incontro è gratuito ed è rivolto a bambini da 4 a 9 anni e accompagnatori di tutte le età.

Per prenotare è possibile scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonare alla sezione ragazzi al numero 0571-757873.

Sabato 23 aprile alle 10.30

Evento Speciale "Spotify letterario" con Daniele Nicastro alla Casa della Memoria. Uno zapping letterario tra le storie.

Daniele Nicastro, apprezzato autore di molti libri per ragazzi, ci condurrà in questo esperimento in cui saranno i ragazzi e le ragazze a districarsi nel suo angolo di mondo letterario che copre ogni genere, guidando i racconti in base ai propri interessi.

Target:9-14 anni

Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840 o 0571/757873.

Sabato 23 aprile, alle 17,

“L’ORA del FARE: Disegniamo insieme creature fantastiche!”

Fate, orchi, draghi, folletti, streghe, animali, principi e principesse... Una panoramica di personaggi reali e fantastici delle fiabe e di celebri racconti. Un divertente laboratorio per scoprire i personaggi fantastici delle storie e disegnarne di nuovi insieme all’illustratrice Celina Elmi. Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it . Età consigliata 4-10 anni.

DISPOSIZIONI DI ACCESSO - In base alle norme vigenti per accedere agli incontri e agli eventi è necessario presentare il Green Pass rafforzato (dai 12 anni) corredato da un documento d'identità valido e indossare mascherina di tipo FFP2. È obbligatorio l'uso della mascherina, a partire dai 6 anni di età.

Vi ricordiamo che, a partire dal primo aprile, come disposto dal Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022, l'accesso alla Biblioteca e alle postazioni di studio e PC sarà libero senza l’obbligo di presentazione del Green Pass (base o rafforzato). Obbligatorio l'uso della mascherina (almeno) chirurgica fino al 30 aprile, a partire dai 6 anni di età, ad accezione delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Si raccomanda sempre l'igienizzazione delle mani all'ingresso. Vietato l'accesso a persone con sintomi influenza.

