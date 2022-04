Madonna del Parto, il sindaco di Monterchi convocato a Roma dal viceministro

Il sindaco di Monterchi Alfredo Romanelli è stato convocato dal viceministro per i Beni culturali Lucia Borgonzoni in merito alla collocazione della Madonna del Parto di Piero della Francesca. L'incontro è in programma il 20 aprile a Roma nella sede del ministero; la convocazione segue due interrogazioni parlamentari.

Il Consiglio di Stato si è espresso a favore della ricollocazione della “Madonna” presso la cappella di Santa Maria Momentana, dove Piero della Francesca l'aveva dipinta ma che non ha più le caratteristiche rinascimentali. Il Comune di Monterchi invece si batte per mantenere l'opera nel museo, così da garantire i flussi turistici nel paese.