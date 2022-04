Picchiati in un locale in centro a Firenze, due giovani feriti: indagini in corso

Questa notte due ragazzi sarebbero rimasti vittime di un'aggressione nel corso di una lite, in un locale notturno in centro a Firenze. È successo in via del Castello d'Altafronte dove sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso ai due ragazzi, 32enni albanesi, e la polizia. I due non avrebbero riportato lesioni gravi e sono stati trasportati in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, che sta proseguendo gli accertamenti sulla vicenda, i 32enni sarebbero stati picchiati da tre giovani italiani. Questi ultimi sarebbero riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle volanti.