"Pojana e i suoi fratelli" chiude la stagione del teatro Boccaccio di Certaldo

Tutto pronto per lo spettacolo conclusivo della stagione teatrale 2021/22 del teatro Boccaccio di Certaldo.

Martedì 19 aprile 2022, alle ore 21, andrà in scena "Pojana e i suoi fratelli", di e con Andrea Pennacchi, con musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, produzione Teatro Boxer. Un gran finale per il cartellone parte della stagione congiunta, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo.

Andrea Pennacchi, artista dal curriculum denso di esperienze fra teatro, tv e cinema oltre che nelle vesti di scrittore, propone un copione che racconta di Pojana e i suoi fratelli, Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri, nati all’indomani del primo aprile 2014. Franco Ford, ovvero “Pojana”, ricco padroncino di un adattamento delle “Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto, con tutte le sue fisse, era già nato. In seguito, la banda di Propaganda Live l’ha voluto sul suo palco e si è rivelato appieno, come si legge nella scheda dello spettacolo, come "un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi. Il personaggio nasce dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva". Il risultato è "Franco Ford detto il Pojana, con tutti i suoi fratelli a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio".

L'ingresso allo spettacolo sarà consentito nel rispetto delle disposizioni nazionali relative al contrasto della diffusione Covid-19 e all'applicazione del Green pass e del Super Green pass. Per informazioni su costi, prevendita e vendita dei biglietti, è possibile contattare il Teatro Boccaccio allo 0571 664778, consultare il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivere a info@multisalaboccaccio.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa