Polemiche sulla viabilità per il Mercato Internazionale da alcune aziende di Empoli

Arriva una segnalazione da parte di alcuni cittadini e proprietari di aziende per i cambi di viabilità legati al Mercato Internazionale che è stato avviato nella giornata di ieri. La lettera è firmata da Marco Castellari con altri commercianti e residenti.

"Molti cittadini di Empoli e, soprattutto decine e decine di aziende, vengono penalizzati gravemente per la chiusura di accessi alle proprie abitazioni ed aziende che, anche se sembra non ce ne siano, in realtà sono tante e nemmeno avvisate di tale incresciosa azione da parte della attuale amministrazione. [...] Chiudendo tutta la viabilità da via Rozzalupi, piazza Matteotti, zona di Borgo fino a San Rocco e limitrofe, si fa un danno enorme creando disservizi alle utenze delle aziende stesse".

La polemica parte dal fatto che "se si voleva fare il Mercato, si contattava le aziende dando almeno la possibilità di chiudere in questi giorni che anticipano la Pasqua e non trovarsi a non poter ricevere la clientela per ben 3 giorni lavorativi. Non si capisce perché l’amministrazione comunale non abbia avvisato le aziende di tale chiusure (avremmo tranquillamente potuto decidere di stare chiusi e smaltire ferie e permessi del personale)".