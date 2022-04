Rompe una vetrina e minaccia una passante e la polizia con un coltello: arrestato a Firenze

Prima ha mandato in frantumi la vetrina di un esercizio commerciale poi ha minacciato con un coltello gli agenti intervenuti per bloccarlo. È successo ieri pomeriggio a Firenze, in via del Pigoncino, dove un 24enne di origini gambiane è stato arrestato dalla polizia con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo aver infranto la vetrina con una spranga di ferro, il 24enne sarebbe stato inseguito a distanza dal titolare e da alcuni dipendenti che hanno lanciato l'allarme al 112. Arrivato ai giardini di via Baccio Bandinelli avrebbe iniziato ad urlare, tenendo in una mano la spranga e nell'altra un coltello. Qui sono intervenute le volanti, immobilizzando e disarmando immediatamente l'uomo che ha opposto resistenza e tentato di colpire uno dei poliziotti.

Secondo quanto emerso alcune ore prima dell'episodio che ha portato all'arresto, il giovane era stato denunciato per un'altra minaccia con un coltello da formaggio, stavolta ai danni di una donna, vicino al viadotto dell'Indiano. In questo caso il 24enne avrebbe aggredito la passante perché il suo cane stava abbaiando.

Oltre all'arresto il giovane, al quale sono stati sequestrati i due coltelli a uso domestico, una spranga di ferro, un piccolo manganello e un grosso cacciavite, è stato denunciato anche per minacce aggravate, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e per il danneggiamento della vetrina dell'esercizio commerciale.