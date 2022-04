Sale sul tetto di un garage e precipita per alcuni metri: 18enne illeso

Mentre camminava sul tetto di un garage questo ha ceduto sotto il suo peso e un giovane è precipitato, rimanendo fortunatamente illeso. È successo la notte scorsa a Firenze, in via di Malavolta. Il ragazzo, di 18 anni, si trovava a casa di un amico quando, probabilmente per gioco, avrebbe scavalcato la ringhiera del terrazzo iniziando a camminare sopra il tetto di un garage e precipitando poi per alcuni metri.

Sul posto è intervenuta la polizia che è riuscita a portarlo in salvo facendolo uscire dal garage tramite una scala. Intervenuti anche i sanitari del 118 che in via precauzionale, hanno trasportato il giovane in ospedale. Il giovane ai soccorritori, avrebbe riferito di essere salito sul tetto per prendere aria.