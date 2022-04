Scoperta rete di spaccio nel Pistoiese, misure cautelari per quattro persone

Quattro persone, appartenenti a due nuclei familiari, portavano avanti un'attività di spaccio nel Pistoiese. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Pistoia che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di due misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di un 45enne e un 20enne, padre e figlio entrambi residenti a Pistoia, e due misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana, nei confronti di due conviventi, sempre residenti a Pistoia, entrambi di 48 anni.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Pistoia, si sono sviluppate nell'arco del primo semestre dello scorso anno. Tramite una lunga serie di servizi di osservazione, intercettazioni telefoniche e video riprese, è emersa una fiorente attività di spaccio di hashish nel territorio di Pistoia e limitrofi, svolta dai due nuclei familiari destinatari delle misure cautelari. In un caso lo spaccio avveniva direttamente a casa, anche nel periodo in cui il soggetto si trovava già sottoposto a misura alternativa alla detenzione in carcere. Il bacino d'utenza era costituito da assuntori tutti maggiorenni, del Pistoiese, che contattavano gli spacciatori nell'arco della giornata.

Svolte, durante l'esecuzione delle misure cautelari, anche delle perquisizioni personali e domiciliari. Da queste i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3 grammi di hashish nascosti in casa, e materiale per il confezionamento.