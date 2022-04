Vaticano, anche 250 ragazzi pratesi all'incontro con papa Francesco

A Pasquetta anche la gioventù pratese sarà presente in Vaticano. Tra i 50mila i giovani dai 12 ai 17 anni che lunedì saranno in piazza San Pietro a Roma per partecipare all'incontro di papa Francesco con gli adolescenti ci saranno anche 250 ragazzi e ragazze di Prato. La "delegazione" pratese è composta da 14 parrocchie, da un gruppo di giovanissimi del cammino neocatecumenale e uno dei ragazzi dell'oratorio di Sant'Anna.

“C'è voglia di esserci, di ripartire, di essere coinvolti" ha affermato don Marco Degli Angeli, promotore dell'iniziativa per la diocesi pratese.