Rave party non autorizzato con 1.500 partecipanti nel Senese

Quasi 1.500 persone avrebbero partecipato a un rave party non autorizzato a Murlo, nel Senese, in località Fontazzi. Il raduno è stato allestito in un'area privata che un tempo ospitava un poligono di tiro. Al momento non si segnalano particolari disagi. Sul posto polizia e carabinieri. Proprio i militari hanno scoperto il rave in un'area boschiva, lontana circa 4 chilometri dal paese più vicino, insospettiti dal viavai di auto. Non è stato però possibile, si spiega, bloccare il raduno in quanto i partecipanti erano già quasi tutti arrivati. Stamani poi il via alla musica. Non è chiaro quanto andrà avanti il raduno, si ipotizza fino a domani.