Si ustiona con l'alcol, 14enne in elisoccorso al Meyer

Si è ustionato mentre era da solo in casa, maneggiando una bottiglia di alcol e un accendino. Un 14enne di Arezzo è finito in ospedale al Meyer, non è in pericolo di vita anche se per qualche giorno resterà in coma farmacologico. Secondo La Nazione potrebbe esserci una sfida su TikTok dietro l'ustione del minorenne.

Il secondo giorno delle vacanze di Pasqua il 14enne avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per lanciarsi nella cosiddetta 'fire challenge', sostiene il quotidiano. Si sarebbe armato di alcol e una fiammata lo avrebbe investito, ustionandolo sul 50% del corspo.

Lo hanno soccorso i vicini che hanno dato l'allarme. L'elicottero Pegaso del 118 lo ha poi trasportato a Firenze. Inizialmente le condizioni parevano rassicuranti, ma poi la situazione ha indotto i medici a scegliere la via dl coma farmacologico. Nei prossimi giorni cominceranno gli autotrapianti di pelle.