Minaccia venditore di kebab col coltello, alla vista del taser si arrende

Sarebbe stata la vista del taser estratto dagli agenti di polizia a far desistere un 29enne georgiano, già noto alle forze dell'ordine, dalle minacce verso il dipendente di un negozio di kebab in piazza Salvemini a Firenze. L'uomo non voleva pagare quanto consumato ieri sera. Un avventore del locale ha avvisato la polizia mentre l'aggressore continuava a minacciare con un coltello il venditore. Per l'uomo è scattata la denuncia per minaccia aggravata e detenzione di oggetti atti a offendere.