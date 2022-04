Premio Contessa Emilia, sul web il racconto delle donne che hanno fatto la storia di Empoli

Il ‘Premio Contessa Emilia’ ha riportato al centro la donna. La prima edizione è stata assegnata a Luciana Saltarelli, per la sezione ‘Donne del passato’, e a Deanna Bonfanti, per la sezione ‘Donne del presente’.

Tante sono state le candidature inviate e così la Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli, ha pensato di continuare a far conoscere e valorizzare la vita delle ‘Donne del passato’ di Empoli, 21 candidature, con una rubrica ‘social’ in cui il primo e il terzo lunedì di ogni mese, saranno pubblicate le candidature ricevute, in ordine alfabetico, ad iniziare da Anna Ancillotti, classe 1916.

La presidente Maya Albano e l’assessora alle politiche sociali hanno sottolineato come l'obiettivo del ‘Premio Contessa Emilia’ fosse raccontare la vita delle donne, il loro talento e il loro coraggio, che andavano narrati perché uscissero dal silenzio in cui troppo spesso sono avvolti e diventassero naturale patrimonio di tutti.

Sono sicure che questo aiuterà ad abbattere lo stereotipo dell'inferiorità femminile e a far passare il messaggio che tutta la nostra società si è sviluppata e si costruisce ogni giorno grazie al valore e al talento delle donne.

Terminata la bella e emozionante cerimonia di consegna del ‘Premio’ è stata creata una sezione apposita sul sito del Comune, riconoscibile da un ‘bottone’, in cui è stato inserito il materiale sull’evento e dove mano a mano verrà pubblicato anche quello relativo alla nuova rubrica, con le storie delle donne. Il bottone è accessibile con un semplice clic.

La pagina del premio Contessa Emilia è consultabile al link https://www.comune.empoli.fi.it/premio-contessa-emilia, raggiungibile poi dal bottone in homepage e da premi e riconoscimenti https://www.comune.empoli.fi.it/amministrazione/premi-e-riconoscimenti .