Sale sul vagone fermo e rimane folgorato dai cavi, grave 17enne

Folgorato un 17enne pisano che ha urato i cavi dell'alta tensione dopo essersi arrampicato in cima a un vagone fermo nel deposito ferroviarioCampaldo di Pisa. La polfer indaga sull'incidente avvenuto ieri sera. Non sono ancora noti i motivi per cui il giovane si sia arrampicato in cima al vagone merci. Dopo essere stato folgorato è caduto da una sommità di 3 metri, con un forte urto a terra. Il giovane adesso si trova nell'ospedale di Cisanello in prognosi riservata. Massimo riserbo anche sulle indagini per acquisire tutte le testimonianze degli amici presenti al momento.