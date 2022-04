Trovati con 3.600 euro e attrezzi da scasso, denunciati dopo furto al supermercato

Erano in giro nell'area della stazione di Santa Maria Novella con uno zaino contenente 3.600 euro e utensili usati per forzare le serrature. I carabinieri della locale stazione avrebbero accertato che i soldi venivano da un furto aggravato effettuato la notte di Pasqua in un supermercato di San Giuliano Terme. I due fermati in via Fiume, un 18enne incensurato e un 23enne con precedenti, entrambi dei Balcani, sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.