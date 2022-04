Ustionato su metà corpo per una sfida su TikTok, il 14enne sta meglio

Si ustiona con l'alcol per una sfida su TikTok, il 14enne aretino ricoverato al Meyer di Firenze starebbe meglio secondo quanto affermato dai sanitari. Le indagini sono in corso da parte della polizia per capire se il giovane, che si è provocato ustioni sul 50% del corpo, sia stato chiamato in causa da qualcuno, addirittura indotto, e quindi se possano esserci i margini per una denuncia verso qualcuno. Il 14enne quando si è bruciato gravemente era solo in casa.