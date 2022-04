Cento anni di Moto Guzzi, il tour delle Città dei Motori passa da Pontedera

Passerà anche da Pontedera, patria della Vespa e primo stabilimento Piaggio, il tour #Ripartiamoda100, fatto da bikers e moto che celebreranno il primo secolo di vita della Moto Guzzi. Lo annuncia la rete Anci delle Città dei Motori. Il prossimo 21 aprile sarà l'avvio del tour da Mandello del Lario a Lecco, dove è nata la Guzzi, per scendere dopo 4mila km giù fino in Sicilia. Moto Guzzi, parte del gruppo Piaggio, celebrerà anche le altre sedi come Noale, con visita alla factory Aprilia, oltre alla già citata Pontedera. Domenica 24 con l'arrivo a Roma ci sarà anche il passaggio nella Caserma del Reggimento a Cavallo dei carabinieri a Tor di Quinto, con tanto di modelli storici di due ruote appartenenti all'Arma.