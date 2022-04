ColleVolley vince il titolo Etruria, le Under 14 prime tra Siena e Arezzo: il plauso del Comune

"Un esempio di programmazione, forza del gruppo, abnegazione e capacità tecniche. Alle ragazze del ColleVolley, alla società, agli allenatori e allo staff, i più sinceri complimenti da parte dell’Amministrazione comunale per il risultato raggiunto. Colle ha una grande tradizione in molte discipline sportive e quando si raggiungono risultati di questo tipo è l’intera comunità ad esserne gratificata".

Così l’assessore allo sport Serena Cortecci esprime soddisfazione per il titolo territoriale Etruria (Siena-Arezzo) conquistato dalla squadra femminile under 14 del ColleVolley che ha trionfato nelle Final four. La squadra è arrivata alla finale dopo aver vinto il proprio girone senza subire sconfitte, perdendo solo quattro set in quattordici partite vinte consecutivamente. La squadra, formata anche da atlete under 13, è allenata da Laura Panti con l’aiuto di Sofia Bardini. Un gruppo costruito iniziando dal mini volley e che, attraverso il lavoro e la dedizione, è riuscito a raggiungere questo importante successo. Alcune delle atlete fanno parte integrante anche della squadra che attualmente partecipa al campionato di Terza divisione.

Fonte: Ufficio stampa