Coppa del Mondo di fioretto, bronzo per la senese Alice Volpi

Medaglia di bronzo per Alice Volpi nella prova di fioretto femminile a squadre a Belgrado. Terza piazza di tutto rispetto per la senese delle Fiamme Oro insieme alle compagne di squadra Martina Favaretto, Arianna Errigo e Erica Cipressa. Il quartetto azzurro ha conquistato il terzo posto battendo il Giappone per 45-35 dopo la sconfitta contro la Francia per una sola stoccata.

Sorride anche il fioretto femminile italiano che si conferma sul podio a squadre per la terza volta in quattro gare stagionali (con una vittoria). Il team Volpi-Errigo-Cipressa-Favaretto ha chiuso al terzo posto, superando prima la Romania per 45-24 e poi la Korea con il punteggio di 45-22, fermandosi solo in semifinale contro la Francia che l’ha spuntata all’ultima stoccata, 45-44, dopo un assalto che era stato a lungo condotto dalle ragazze guidate in panchina dal CT Cerioni e dalla maestra Giovanna Trillini. Un rimpianto che non ha però scoraggiato le azzurre, brave a tornare in pedana determinate e a prendersi il terzo posto grazie al netto 45-15 rifilato al Giappone nella sfida per il bronzo.

È così che va in archivio la tappa della Coppa del Mondo di fioretto a Belgrado, che ha portato il Tricolore cinque volte sul podio in due giorni (il già citato uno-due individuale Marini-Avola, cui si aggiunge il terzo posto nella prova femminile di Martina Batini, prima della consacrazione delle squadre di oggi con il trionfo maschile e il terzo posto femminile) e dato al Responsabile d’arma nuove importanti indicazioni in vista degli appuntamenti clou della stagione. Prossime tappe già in vista: dal 29 aprile al 1° maggio fiorettisti a Plovdiv e fiorettiste a Tauber. Per continuare a trasformare le indicazioni in certezze. E per proseguire sulla strada tracciata.

COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – Belgrado (Serbia), 18 aprile

2022

Qui tutti i risultati

Finale ½

Francia b. Germania 45-30

Finale ¾

ITALIA b. Giappone 45-35

Semifinali

Francia b. ITALIA 45-44

Germania b. Giappone

Quarti di finale

ITALIA b. Korea 45-22

Tabellone da 16

ITALIA b. Romania 45-24

Classifica (20): 1. Francia, 2. Germania, 3. ITALIA, 4. Giappone

ITALIA: Alice Volpi, Arianna Errigo, Erica Cipressa e Martina Favaretto

Fonte: Federazione Italiana Scherma