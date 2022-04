Due Joëlette per il trekking inclusivo, l'acquisto del Comune di Siena

La destinazione Siena e il suo territorio sempre più accessibili e inclusivi. Per questo sono due le carrozzine Joëlette acquistate dal Comune di Siena, in collaborazione con il Comune di Acquapendente e con il Gruppo Trekking Senese. Le due carrozzine sono adatte per fare trekking ad ogni persona a mobilità ridotta, bambino o adulto, anche se totalmente dipendente, grazie all’aiuto di almeno due accompagnatori: saranno a disposizione di tutti i comuni di Strade di Siena (www.stradedisiena.it), il portale dedicato al mondo del turismo outdoor.

L'idea, secondo quanto sostengono l’assessore al turismo del Comune di Siena e l’assessore alle attività produttive e sport del Comune Acquapendente, è di dare la possibilità a persone con disabilità di scoprire il nostro bellissimo territorio lungo gli itinerari famosi come la Via Francigena ed altri sentieri con tratti sterrati e pendenze che normalmente sono difficile da raggiungere”.

“Le Joëlette – spiega Daniele Bibbiani del gruppo Trekking Senese - sono delle carrozzine off-road della ditta francese Ferriol Mattrat, che vengono utilizzate anche in altre realtà della Toscana per rendere sempre più inclusivo l'accoglienza turistica e dare a tutti la possibilità dopo questo lungo periodo di pandemia di godersi una gita all'aria aperta”.

Il progetto mira a promuovere e incentivare il turismo lento, sostenibile e accessibile a Siena e dintorni: grazie a questo progetto, infatti, persone con disabilità possono partecipare al Walking Francigena Ultramarathon 2022, l'evento per camminatori lungo la Via Francigena da Siena ad Acquapendente, che si svolgerà quest'anno dal 8 al 9 ottobre 2022.

La Joëlette è una carrozzina da fuori strada a ruota unica che permette la pratica di gite o corse ad ogni persona a mobilità ridotta o in situazione di handicap, bambino o adulto, anche se totalmente dipendente, grazie all’aiuto di almeno due accompagnatori. L’accompagnatore posteriore assicura l’equilibrio della Joëlette, l’accompagnatore anteriore invece assicura la trazione e la direzione. Concepita sia per la passeggiata familiare e gli usi sportivi, il limite della Joëlette dipende solamente dalle capacità degli accompagnatori. Facilmente pieghevole, entra perfettamente nel bagagliaio dell’automobile.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa