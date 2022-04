Confcommercio Provincia di Pisa si unisce al dolore inconsolabile della famiglia per la scomparsa di Gianluca Soldani a soli 49 anni. Imprenditore associato a Confcommercio, di cui ha rivestito nel primo decennio degli anni duemila la carica di presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. "È stato il primo presidente del Gruppo Giovani - il ricordo commosso del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli -. Un ragazzo splendido e generoso, pieno di idee e iniziative. E' stato lui ad inventare il Premio Giovani Imprenditori, che negli anni è diventato un format addirittura di livello nazionale. Siamo vicini alla famiglia, il suo ricordo è indelebile nella nostra memoria".

"Ricordo ancora quando mi chiamò, nel lontano 2004, per la carica di vicepresidente del Gruppo Giovani di Confcommercio per sostenerlo nel progetto associativo, al quale ha sempre creduto - le parole dell'imprenditore pisano Alessandro Orsucci -. Siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso tante avventure imprenditoriali, tante risate e tanti viaggi. Gianluca Soldani credeva sempre in quello che faceva ed io sono onorato di essere stato al suo fianco nella missione di aiutare imprenditorialmente gli altri. Porterò Gianluca sempre nel mio cuore".

I funerali si svolgeranno alla Chiesa di San Michele degli Scalzi, giovedi 21 aprile alle ore 15.30. Fino a mercoledì è possibile visitare il feretro presso le camere funebri della pubblica Assistenza di Pisa in via Bargagna.