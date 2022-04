La Prefettura di Prato cerca nuove strutture per accogliere i profughi dall'Ucraina

La Prefettura di Prato ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso esplorativo - ai sensi dell’art. 66, comma 1, del Codice degli appalti - finalizzato alla partecipazione ad una procedura negoziata per l’attivazione di strutture di accoglienza, per una capienza complessiva di 30 posti, destinate all’accoglienza di persone provenienti dall’Ucraina in seguito al conflitto bellico. Sono infatti già 85 i cittadini ucraini, 47 dei quali minori, ospitati nei Centri gestiti dalla Prefettura di Prato e si pone pertanto la necessità di espandere ulteriormente tale rete per far fronte ad eventuali, nuovi arrivi nelle prossime settimane.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti potranno comunicare la propria disponibilità entro le ore 20:00 del prossimo 29 aprile all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefpo@pec.interno.it . I servizi richiesti sono quelli previsti dallo Schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza, e relativi allegati, approvato con D.M. 29 gennaio 2021, con riferimento ai Centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del citato Schema di capitolato.

Ulteriori dettagli sulla presente procedura sono indicati sul sito internet della Prefettura di Prato all’indirizzo: http://www.prefettura.it/prato/news/Bandi_di_gara_e_contratti-1961822.htm

Fonte: Prefettura di Prato