L'olio per la lampada di Santa Caterina da Siena arriva da Poggibonsi

Sarà la comunità di Poggibonsi a donare l’olio per alimentare la lampada votiva di Santa Caterina. E’ tradizione che ogni anno un Comune, in rappresentanza dei Comuni dell'Arcidiocesi, offra l'olio per la lampada votiva in onore della Santa senese, compatrona d’Italia e d’Europa, in occasione dei festeggiamenti organizzati dal Comitato Cateriniano. Quest’anno è stato inviato il Comune di Poggibonsi.

"La nostra comunità avrà l’onore di donare l’olio per la lampada votiva che arde a Siena – dice il Sindaco David Bussagli – Un onore che abbiamo voluto condividere con le associazioni del nostro territorio che offriranno una piccola quantità di olio come segno di appartenenza alla comunità e come tributo collettivo a Santa Caterina".

La consegna dell’olio votivo da parte delle associazioni avverrà alla presenza del Sindaco e del gonfalone durante una iniziativa pubblica in programma giovedì 21 aprile presso la Basilica di San Lucchese. Alle 18,30 si svolgerà la conferenza sul tema “Santa Caterina e il suo culto nel territorio dell’Arcidiocesi di Siena” con la dottoressa Franca Piccini e il professor Paolo Nardi dell’Associazione internazionale dei Caterinati. A seguire vi sarà la consegna dell'olio per la lampada votiva di Santa Caterina da parte delle associazioni del territorio comunale. L'olio, raccolto in un'apposita ampolla, verrà donato dal Sindaco di Poggibonsi, in rappresentanza dei Comuni dell’Arcidiocesi, nel corso delle celebrazioni presso il Santuario di Santa Caterina.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa