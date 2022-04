Mostra la patente greca falsa dopo un incidente, denunciato

Lo scorso giovedì si è presentato presso il Comando di Polizia Municipale di Prato, perché era rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto qualche giorno prima alla rotatoria tra via Galcianese e via Avignone, mentre si trovava alla guida di un ciclomotore.

Ma quando gli agenti del Reparto Sinistri Stradali gli hanno richiesto di esibire il proprio titolo di guida, ha mostrato loro una patente greca che era falsa e che è stata subito riconosciuta come tale dagli operatori, divenuti oramai esperti nel valutare i documenti di riconoscimento.

Protagonista del fatto è un uomo pakistano di 44 anni residente a Firenze che, in occasione dell’incidente aveva subito lesioni lievi e che per questo era stato condotto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Prato per le cure del caso. Poiché gli agenti avevano rimosso e preso in custodia il suo ciclomotore che era rimasto sulla strada, si è presentato in piazza Macelli per recuperare il proprio veicolo, mostrando appunto la patente falsa.

Il tentativo di raggiro gli è però costato caro, in quanto è stato denunciato alla autorità giudiziaria e sanzionato in via amministrativa per oltre 5000 euro per guida senza patente, con l’aggiunta del fermo del ciclomotore.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa